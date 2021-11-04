Невыносимые условия: на Землю надвигается неминуемая катастрофа

Глобальное потепление на Земле наносит серьезный урон круговороту воды в природе и способно спровоцировать разрушительную засуху в ближайшие годы. Об этом заявил ученый Питер Глейк в четверг, 4 ноября.

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— Жидкость в наших резервуарах испаряется быстрее. Для орошения сельскохозяйственных культур требуется все больше воды, — рассказал специалист.

Воздействие потепления на природу, по его словам, будет лишь возрастать в перспективе. Последствия глобального изменения климата можно было бы смягчить, если бы власти по всему миру отреагировали раньше, приводит слова Глейка РИА Новости.

28 октября директор института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар предупредил, что глобальное потепление вскоре сделает условия жизни на Земле невыносимыми. Люди, по данным специалистов, испытывают крайне некомфортные температуры от США до Ближнего Востока, а также от Индии до Сахары.