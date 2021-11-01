Ковид-тесты и протесты: как в Глазго проходит конференция по климату

Паводки, вызванные ливнями в Шотландии как раз в дни проведения 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, стали еще одним символическим напоминанием о том, что мировым лидерам, участвующим в работе открывшегося в воскресенье форума, необходимо предпринимать более активные усилия в борьбе против глобального потепления.

Фото: © AP Photo/Alberto Pezzali, Pool © AP Photo/Alberto Pezzali, Pool

Как передают корреспонденты ТАСС, в результате обильных дождей оказались подтоплены несколько участков железнодорожных путей, из-за чего движение поездов было частично парализовано, а некоторые из делегатов, добирающиеся до конференции из соседних городов вследствие переполненности гостиниц в Глазго, были вынуждены прибывать на нее с существенным опозданием. При этом в ряде шотландских городов, в частности в Хоике, еще за пару дней до старта COP26 из-за наводнений были затоплены центральные улицы и даже разрушены мосты.

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"Объяснять все погодные колебания изменением климата, конечно же, не стоит. Тут скорее уместна аналогия со спортсменом, который выступает на высоком уровне, но допинг позволяет ему показать еще более высокий результат. Мы даем допинг нашей атмосфере, и поэтому некоторые погодные явления становятся все более и более экстремальными, - заявил на COP26 генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, отвечая на вопрос о том, можно ли провести связь между изменением климата и наводнениями на юге Шотландии и севере Англии, где осенние дожди - привычное явление. - Потепление на уровне 1,1 градуса, которое мы наблюдаем сейчас, означает, что в атмосферу поступает больше влаги за счет испарения, и когда идет дождь, он может оказаться более сильным, из-за чего угроза наводнений увеличивается".

В то же время о влиянии процесса изменения климата на повседневную жизнь говорили и экоактивисты, которые съехались в крупнейший город Шотландии со всей Европы и даже из Латинской Америки. Еще перед началом COP26 они обратились к главам стран и правительств с призывом уделять повышенное внимание климатической проблематике. Однако донести эти заявления напрямую мировым лидерам у них никак не получится: все подъезды к выставочному центру SEC (Эс-и-си), где проходит конференция, полностью перекрыты.

Шотландская кухня и медицинская маска

Повышенные меры безопасности по периметру выставочного центра, построенного в 1985 году и дважды с того момента расширявшегося, предполагают и тщательный досмотр со стороны органов правопорядка. При этом проверяют не только наличие документа об удостоверении личности или подтверждение статуса участника конференции, но и результаты экспресс-теста на коронавирус, который нужно сдавать ежедневно, и ношение медицинской маски. Несмотря на то что формально COP26 открылась в воскресенье, мероприятия с участием глав государств и правительств начнутся только 1 ноября. По этой причине павильоны многих стран еще только готовятся принимать участников конференции, которая продлится до 12 ноября.

Зато вовсю уже работают кафетерии в выставочном центре, предлагающие посетителям среди прочего шотландский суп каллен скинк из копченой пикши, лука и картофеля, а также знаменитый национальный газированный напиток Irn Bru ("Айрн брю"). Также с воскресенья полностью функционирует пресс-центр в SEC, раскинувшийся сразу на два этажа. Приятным бонусом для участников COP26 стали "пропуска для путешествий" - выдаваемые проездные билеты, которые действительны для всех видов общественного транспорта в Шотландии на время проведения конференции.