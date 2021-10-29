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Украинский регион оказался на грани экологического бедствия

Lenta.ru
8 минут назад

Закарпатская область оказалась на грани экологического бедствия, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Украинский регион оказался на грани экологического бедствия
Фото: СБУСБУ

В спецслужбе заявили, что уличили руководство компании «Прикарпатзападтранс», которая специализируется на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и порче земель в регионе. Экологии нанесен ущерб на сумму более 34 миллиона гривен (91 миллион рублей).

По данным следствия, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветки нефтепровода «Самара — Западное направление».

«С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто “закапывали” в почву опасные отходы из цистерн, — сообщает СБУ. — В результате несанкционированного демонтажа трубопровода остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тысяч квадратных метров земель. Часть из них — вблизи местного водозабора».

Главный инженер компании подозревается в служебной халатности.

Экология,В мире,СБУ,
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