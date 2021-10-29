Украинский регион оказался на грани экологического бедствия

В спецслужбе заявили, что уличили руководство компании «Прикарпатзападтранс», которая специализируется на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и порче земель в регионе. Экологии нанесен ущерб на сумму более 34 миллиона гривен (91 миллион рублей).