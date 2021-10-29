В бюджете США на защиту климата выделено $555 млрд

Бюджет Соединенных Штатов предполагает выделение $555 млрд на сокращение выбросов углерода, включая налоговые льготы для предприятий и потребителей, сообщает газета The Washington Post. "Это в шесть раз больше инвестиций Обамы, и тогда мы думали, что было много [выделено]", - заявила Кэрол Браунер, которая была главным советником президента Барака Обамы по климату и возглавляла Агентство по охране окружающей среды при президенте Билле Клинтоне.