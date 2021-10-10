Эколог назвал способ очистить дома россиян от вредного газа

Дыхание человека постепенно наполняет помещение углекислым газом. В связи с тем, что современные пластиковые окна закрываются почти герметично, то состав воздуха со временем может оказывать негативное влияние на здоровье человека. Об этом рассказал эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

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Если в воздухе преобладает углекислый газ, то это может привести к снижению работоспособности, а также сонливости.

— Для того, чтобы воздух очистился, необходимо держать створки распахнутыми до тех пор, пока температура в помещении не понизится, — отметил эколог в беседе с радио Sputnik.

Для проветривания комнаты предпочтительнее выбирать дождливую погоду. Это связано с тем, что в дождь снижается риск загрязнения воздуха в квартире различными вредными примесями, которые характерны для городской среды.