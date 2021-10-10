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Эколог назвал способ очистки помещения от вредного углекислого газа

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад

Дыхание человека постепенно наполняет помещение углекислым газом. В связи с тем, что современные пластиковые окна закрываются почти герметично, то состав воздуха со временем может оказывать негативное влияние на здоровье человека. Об этом рассказал эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Эколог назвал способ очистить дома россиян от вредного газа
Фото: pixabay.compixabay.com

Если в воздухе преобладает углекислый газ, то это может привести к снижению работоспособности, а также сонливости.

— Для того, чтобы воздух очистился, необходимо держать створки распахнутыми до тех пор, пока температура в помещении не понизится, — отметил эколог в беседе с радио Sputnik.

Для проветривания комнаты предпочтительнее выбирать дождливую погоду. Это связано с тем, что в дождь снижается риск загрязнения воздуха в квартире различными вредными примесями, которые характерны для городской среды.

В сентября специалисты рассказали о том, как улучшить качество воздуха в помещении. Также они отметили, что воздух внутри дома может быть в два–пять раз хуже, чем на улице.

Экология,Общество,ИА Sputnik,
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