Путин потребовал ликвидировать мусорные полигоны в городах

Президент Владимир Путин потребовал на совещании с министрами убрать все мусорные полигоны в черте городов. По его словам, это должно быть сделано в ближайшие годы.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава государства добавил, что нельзя затягивать с созданием национального мониторинга экологии, так как это влияет на качество жизни людей. Также не стоит забывать об устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса. Он напомнил об истерике на западном рынке, где заинтересованные лица спекулируют на проблемах климатических изменений.

Кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. Плавный переход должен быть, плавный. И у нашей страны точно есть совершенно все возможности, чтобы избежать подобных ошибок, — добавил президент.