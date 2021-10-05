В Средиземном море отследили тысячи тонн пластикового мусора

Группа исследователей разработала модель для отслеживания путей пластикового мусора из наземных источников в Средиземном море. Согласно оценкам, в настоящее время в Средиземном море плавает более 3,7 тысячи тонн пластика. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science.

Фото: Magda Ehlers / Pexels Magda Ehlers / Pexels

Средиземное море считается горячей точкой пластикового загрязнения. Считается, что это связано с густонаселенной береговой линией, рыболовством, судоходством, туризмом и ограниченным оттоком поверхностных вод в Атлантический океан. В то же время Средиземное море богато биоразнообразием, что делает его зоной экологического бедствия. Пластиковые отходы обнаруживаются внутри тел животных, а также попадают внутрь организма человека с пищей.

Ученые провели моделирование циркуляции пластиковых отходов, охватывающее период с 2010 по 2017 год, отслеживая пластик из наземных источников, таких как реки и прибрежные города. Это позволило исследователям выявить потенциальные закономерности накопления микро- и макропластика в поверхностном слое, водной толще, морском дне и на пляжах.