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В Средиземном море отследили тысячи тонн пластикового мусора

Lenta.ru
13 минут назад

Группа исследователей разработала модель для отслеживания путей пластикового мусора из наземных источников в Средиземном море. Согласно оценкам, в настоящее время в Средиземном море плавает более 3,7 тысячи тонн пластика. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science.

В Средиземном море отследили тысячи тонн пластикового мусора
Фото:  Magda Ehlers / Pexels Magda Ehlers / Pexels

Средиземное море считается горячей точкой пластикового загрязнения. Считается, что это связано с густонаселенной береговой линией, рыболовством, судоходством, туризмом и ограниченным оттоком поверхностных вод в Атлантический океан. В то же время Средиземное море богато биоразнообразием, что делает его зоной экологического бедствия. Пластиковые отходы обнаруживаются внутри тел животных, а также попадают внутрь организма человека с пищей.

Ученые провели моделирование циркуляции пластиковых отходов, охватывающее период с 2010 по 2017 год, отслеживая пластик из наземных источников, таких как реки и прибрежные города. Это позволило исследователям выявить потенциальные закономерности накопления микро- и макропластика в поверхностном слое, водной толще, морском дне и на пляжах.

Оказалось, общая годовая нагрузка пластика, поступающего в Средиземное море, составляет приблизительно 17,6 тысячи тонн, из которых 3760 тонн в настоящее время плавают в Средиземном море. 84 процента попадают на пляжи, а остальные 16 — в толщу воды или на морское дно.

Экология,В мире,
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