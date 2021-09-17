ООН констатировала, что темпы изменений климата на планете не замедлились, несмотря на пандемию коронавируса, которая временно затормозила производство, передает Reuters.

Фото: Jeenah Moon / Reuters Jeenah Moon / Reuters

«В этом году объем выбросов от ископаемого топлива вернулся на прежний уровень, а тяжелые погодные условия повлияли на здоровье и жизнь людей», –– сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Эпидемия не смогла помочь со спасением планеты от погодных изменений и сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что такими темпами мир не сможет достичь цели, поставленной Парижским соглашением, о снижении средних температур на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Ученые сообщили, что с большой долей вероятности (40 процентов), средняя температура в ближайшие пять лет станет как минимум на 1,5 градуса выше.

Тем не менее, как передает Bloomberg, более 70 стран до сих пор не представили обновленные целевые показатели, в том числе Китай, крупнейший в мире «углеродный» эмитент. По заявлению ученых из некоммерческой организации Climate Action Tracker (CTA), Гамбия –– единственная страна, которая провела достаточно эффективную климатическую политику в рамках Парижского соглашения.