Сбербанк в Челябинске установил скамейки из переработанного пластика в ГКБ№8

На территории городской больницы 8 в Челябинске Сбербанк установил антивандальные скамейки из переработанного пластика. Такие лавки могут прослужить больше 50 лет. Материалы, которые используются для изготовления скамеек, безопасны для окружающей среды. Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, благоустройство территории городской больницы – одна из социально значимых инициатив, реализованных Челябинским отделением Сбербанка в рамках Зелёного Марафона.Преобразования проводятся в три этапа. В апреле возле ГКБ 8 высадили деревья - саженцы кедров, выращенные в питомнике Калининградской области. В сентябре установили скамейки, а чуть позже возле больницы высадят еще несколько хвойных деревьев.В результате больница получит комфортное и приятное пространство для прогулок: для сотрудников и пациентов это будет прекрасное место, чтобы отдохнуть и набраться сил. Важно, что в проект будут вовлечены врачи ГКБ 8 - каждый, кто захочет, сможет посадить дерево и внести свой вклад в благоустройство территории.«В прошлом году ГКБ 8 перепрофилировали в ковидный госпиталь, и сотрудники больницы столкнулись с колоссальной нагрузкой, - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка. - Этим проектом мы выражаем благодарность и признательность врачам, медсёстрам и другим работникам больницы за их самоотверженную работу. Надеюсь, общественное пространство, которые мы создаем, будет долгие годы служить сотрудникам и пациентам ГКБ 8». «Мы рады быть частью «Зелёного Марафона», который творит добрые дела для родного города. В этот раз на территории нашей больницы установили необычные, экологичные скамейки - из переработанного пластика. Это создаст дополнительный комфорт для наших пациентов и сотрудников, и окружающей среде не навредит», - отметила Наталья Реминец, главный врач ГАУЗ ОЗП ГКБ 8.