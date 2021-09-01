ЛУКОЙЛ выплатил 374 млн рублей за разлив нефти в Коми

«ЛУКОЙЛ-Коми» (дочернее предприятие ЛУКОЙЛа) выплатило штраф за ущерб от аварии на нефтесборном коллекторе. Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, предприятие перечислило 374,186 млн рублей компенсации вреда от 100 тонн нефтесодержащей жидкости, которая попала в реку Колва. Президент ЛУКОЙЛА Вагит Алекперов был не согласен с оценкой ущерба.

«Загрязнена была и вода и почва. Наши специалисты долго работали на месте, совершали облёты, отбирали пробы и в итоге рассчитали ущерб», — пояснила Радионова в Instagram.

Разгерметизация нефтепровода Ошского месторождения произошла 11 мая в 300 м от берега реки Колвы. В основном смесь распространилась на почву, заняв естественную низину рядом с местом утечки. Однако примерно 10% нефтепродуктов утекли в Колву — по радужной плёнке на воде и обнаружили утечку. На суше разлив удалось оперативно локализовать. В ликвидации аварии приняли участие 230 человек и 70 единиц техники.