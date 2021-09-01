Власти Кипра сообщили о нефтяном пятне в Средиземном море

Власти Кипра сообщили о разливе нефти в Средиземном море. Первые данные о загрязнении акватории были получены вечером 29 августа.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Как пишет Cyprus Mail, утечка топлива произошла на электростанции в сирийском городе Банияс. Экипажи находящихся в зоне ЧП судов рассказали, что заметили на поверхности воды так называемую радужную нефтяную пленку.

Спутниковые снимки показали, что пятно движется в сторону северо-восточного побережья Кипра. Произведено моделирование дальнейшего распространения пленки, которая достигнет мыса Апостола Андрея в течение суток.