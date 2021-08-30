Новосибирец незаконно вырубил лес на 65 млн рублей

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконных рубок лесных насаждений на территории Сузунского лесничества (ч.3 ст.260 УК РФ). Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Предварительно установлено, что с июля 2018 года по май 2019 года 68-летний житель рабочего посёлка Сузун, предоставляя в лесничество подложные документы от имени граждан, имеющих право на получение древесины для собственных нужд, заключил фиктивные договоры купли-продажи леса, на основании которых произвёл незаконную рубку лесных насаждений.