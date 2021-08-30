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Новосибирец незаконно вырубил лес на 65 млн рублей

ИА Regnumиещё 2
23 часа назад

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконных рубок лесных насаждений на территории Сузунского лесничества (ч.3 ст.260 УК РФ). Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Новосибирец незаконно вырубил лес на 65 млн рублей
Фото: ИА RegnumИА Regnum

Предварительно установлено, что с июля 2018 года по май 2019 года 68-летний житель рабочего посёлка Сузун, предоставляя в лесничество подложные документы от имени граждан, имеющих право на получение древесины для собственных нужд, заключил фиктивные договоры купли-продажи леса, на основании которых произвёл незаконную рубку лесных насаждений.

«Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — уточнили в ведомстве. — Всего в ходе следствия установлено и задокументировано 12 эпизодов преступной деятельности с причинением ущерба в размере свыше 65 миллионов рублей».

Мужчине предъявлено обвинение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Экология,Громкие уголовные дела ,Новосибирская Область,Сузун,
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