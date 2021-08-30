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В акватории Авачинской бухты на Камчатке произошёл разлив нефтепродуктов

ИА Regnumиещё 2
1 час назад

В акватории Авачинской бухты, которая является второй по величине в мире, произошла утечка нефтепродуктов. Как рассказал на еженедельном оперативном совещании в понедельник, 30 августа, заместитель председателя правительства края Роман Василевский, на месте ЧП выставлены боновые заграждения, пишет ИА «Камчатка-информ».

На Камчатке произошёл разлив нефтепродуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утечка нефтепродуктов обнаружена в районе Сероглазки. Выяснили, что произошла авария на трубе под дорогой. Виновника экологического бедствия точно установить пока не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Архангельска проводит проверку по факту нефтеразлива в Северной Двине.

Экология,Происшествия,Роман Василевский,
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