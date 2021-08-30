На Камчатке произошёл разлив нефтепродуктов

В акватории Авачинской бухты, которая является второй по величине в мире, произошла утечка нефтепродуктов. Как рассказал на еженедельном оперативном совещании в понедельник, 30 августа, заместитель председателя правительства края Роман Василевский, на месте ЧП выставлены боновые заграждения, пишет ИА «Камчатка-информ».