В Подмосковье нашли радиоактивный лес

Председатель РОО «Общественный градостроительный совет» Максим Козловский в своём TikTok продемонстрировал прогулку в подмосковном лесу, в котором запредельны показатели счётчиков радиации. Об этом сообщает «Ока.fm».

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Как рассказал Козловский, лес находится в 50 километрах от Москвы, около города Электросталь. Показатели дозиметра достигают значений в 10 000 микрорентген в час. «А представьте, грибочки сюда зайти пособирать?», — задаётся вопросом автор видео.

Радиоактивный фон в 20 микрорентген в час является оптимальным для жизни. Верхний порог разрешённого уровня – 50 микрорентген в час.