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России предсказали мусорный коллапс к 2030 году

News.ruиещё 3
10 часов назад

К 2030 году в России негде будет хранить отходы, и страна окажется на грани мусорного коллапса. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

России предсказали мусорный коллапс
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы избежать катастрофы, специалист считает необходимым как можно быстрее ввести расширенную ответственность производителей (РОП) за утилизацию мусора.

Если не исправить ситуацию и не перезапустить в России институт расширенной ответственности производителей, к 2050 году площадь захоронения отходов в России будет сопоставима с пространством, которое занимают целые государства — только внутри нашей страны, — сообщил Исмаилов.

В свою очередь эксперты Greenpeace прогнозируют, что если отходы в России не будут утилизировать в промышленных масштабах, то место на полигонах закончится уже к 2024 году.

Расширенная ответственность производителей предполагает, что после употребления покупателем товара его производитель или импортёр должен будет утилизировать от него упаковку или оплатить экологический сбор. В России новые правила начнут действовать с 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России за полтора года закроют почти 200 свалок. К 2023 году в стране планируется устранить 191 несанкционированный мусорный полигон. Власти также захотели снизить стоимость рекультивации отходов на 3–5 млн рублей за гектар.

Экология,Общество,Рашид Исмаилов,Россия,
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