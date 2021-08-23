России предсказали мусорный коллапс

К 2030 году в России негде будет хранить отходы, и страна окажется на грани мусорного коллапса. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы избежать катастрофы, специалист считает необходимым как можно быстрее ввести расширенную ответственность производителей (РОП) за утилизацию мусора.

Если не исправить ситуацию и не перезапустить в России институт расширенной ответственности производителей, к 2050 году площадь захоронения отходов в России будет сопоставима с пространством, которое занимают целые государства — только внутри нашей страны, — сообщил Исмаилов.

В свою очередь эксперты Greenpeace прогнозируют, что если отходы в России не будут утилизировать в промышленных масштабах, то место на полигонах закончится уже к 2024 году.

Расширенная ответственность производителей предполагает, что после употребления покупателем товара его производитель или импортёр должен будет утилизировать от него упаковку или оплатить экологический сбор. В России новые правила начнут действовать с 2022 года.