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Мощный выброс сероводорода произошел в Челябинске

Деловая газета "Взгляд"иещё 28
16 часов назад

В Челябинске в районе очистных МУП ПОВВ в Металлургическом районе произошел сильнейший залповый выброс сероводорода, сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Мощный выброс сероводорода произошел в Челябинске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ночью нашей системой мониторинга зафиксированы экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных. Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования», – передает URA.RU слова Безрукова.

Он уточнил, что из-за вредных выбросов в некоторых районах Челябинска присутствует сильный запах сероводорода, а также запах «канализации». Так как погода в городе на сегодняшний день жаркая и безветренная, минэкологии рекомендует ряду предприятий сократить выбросы в атмосферу, коммунальным службам усилить полив улиц, жителям не открывать окна, сократить пребывание на улице до минимума, использовать маски и проводить влажную уборку помещений.

Ранее на востоке Москвы произошел выброс сероводорода.

Экология,Общество,Виталий Безруков,Челябинская Область,Челябинск,
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