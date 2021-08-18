Мощный выброс сероводорода произошел в Челябинске

«Ночью нашей системой мониторинга зафиксированы экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных. Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования», – передает URA.RU слова Безрукова.

Он уточнил, что из-за вредных выбросов в некоторых районах Челябинска присутствует сильный запах сероводорода, а также запах «канализации». Так как погода в городе на сегодняшний день жаркая и безветренная, минэкологии рекомендует ряду предприятий сократить выбросы в атмосферу, коммунальным службам усилить полив улиц, жителям не открывать окна, сократить пребывание на улице до минимума, использовать маски и проводить влажную уборку помещений.