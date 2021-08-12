Глава КТК заявил, что пятно в Чёрном море не нефтяное

Пятно в Чёрном море возле места разлива нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, попавшее на фотографию, не является нефтяным. По словам главы компании Николая Горбаня, настоящая площадь загрязнения меньше, сообщает ТАСС.

Никаких остаточных явлений не наблюдаем. Понимаем свою ответственность, плотно взаимодействуем с Росприроднадзором. Проводим экспертизу самого изделия, готовим претензию к поставщику оборудования, — цитирует агентство Горбаня.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что информация о масштабах происшествия противоречивая, но ситуацию нужно оценивать реально. По его словам, необходимо понять, как разлив сказался на животном мире и есть ли угроза для курортных территорий.

Сейчас важно принять исчерпывающие меры для скорейшей ликвидации последствий и тщательно расследовать причины аварии, — добавил глава региона.

7 августа в порту Новороссийска (40 км от Анапы) произошёл зaлповый выброс нефти. Это случилось при погрузке греческого танкера с терминала Каcпийского трубопроводного конcорциума (КТК). Подрядчиком КТК в черноморской гавани выступает АО «Транснефть-Cервис» — дочерняя структура контролируемой государством компании «Транcнефть».