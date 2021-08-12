Последствия разлива нефти под Новороссийском сняли с высоты птичьего полета

Нефтяные пятна на поверхности моря после разлива топлива под Новороссийском сняли на камеру с квадрокоптера около Анапы.

Последствия экологической катастрофы сняли с высоты птичьего полета. На кадрах хорошо заметны большие масляные пятна нефти, которые покрывают поверхность моря.

Инцидент произошел 7 августа на морском терминале КТК под Новороссийском во время погрузки греческого танкера Minerva Symphony. По данным ТАСС, причиной разлива нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально говорилось о разливе площадью 200 квадратных метров, потом появились данные, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.