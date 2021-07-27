Поплавская пожаловалась Воробьёву на «вонючий пруд» в Подмосковье

Российская актриса и педагог Яна Поплавская пожаловалась в своём Instagram на «вонючий пруд» в Подмосковье и обратилась к губернатору региона Андрею Воробьёву.

Фото: the_yana_poplavskaya/instagram.com the_yana_poplavskaya/instagram.com

Поплавская рассказала, что живёт в Пушкинском районе Московской области. Место, по её словам, чистое, вокруг много лесов, водоёмов, водохранилищ и населённых пунктов, где живут семьи. Но есть одна проблема: в 10 минутах езды от Пестовского и Учинского водохранилищ, в деревне Алёшино располагается предприятие «РИО Полимер» по вторичной переработке пластика. Именно оно, как отмечает актриса, сейчас отравляет экологию Пушкинского района.

На протяжении последнего года от этого завода исходит жуткий удушающий запах. Источник — технический пруд, куда предприятие сливает отработанную воду, — пояснила она.

Актриса рассказала, что местные жители выяснили: из этого пруда вода незаметно сливается в реку Ольшанку, которая впадает в реку Вязь и далее, по цепочке, в Учинское водохранилище. Из-за запаха, который стоит над деревней до утра, у местных жителей болит голова и першит горло.

При этом владелец предприятия отрицает любую причастность своего завода к «вонючему пруду» и обвиняет жителей, что они сами и испортили воздух. Актриса заявила: он ведёт себя по-хамски, оскорбляет местных жителей и считает себя неприкосновенным.

Как мне рассказали, этот человек называет себя «другом Путина». Кстати, местные жители записали видеообращение к президенту на прямую линию, но оно не попало в эфир. <...> Андрей Юрьевич [Воробьёв], необходимо немедленно начать спасать людей и водные ресурсы, — добавила Поплавская.