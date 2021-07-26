В РФ хотят создать систему онлайн-мониторинга выбросов CO2

Мы хотим сделать такую же систему в России. Мы сейчас завершаем работу над методикой и в ближайшее время планируем презентовать проект, который позволит отслеживать изменение баланса и страновую тенденцию к снижению выбросов СО2 в энергетике, — сказал он.