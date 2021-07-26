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В РФ предполагается создать систему онлайн-мониторинга выбросов CO2

News.ru
50 минут назад

Проект по отслеживанию объёмов выбросов углекислого газа энергетическими компаниями в режиме онлайн разрабатывает ассоциация «Совет рынка». Об этом газете «Ведомости» сообщил председатель правления ассоциации Максим Быстров.

В РФ хотят создать систему онлайн-мониторинга выбросов CO2
Фото: Frank May/picture alliance/Global Look PressFrank May/picture alliance/Global Look Press

По словам Быстрова, в ряде европейских стран в настоящее время можно отслеживать объём выбросов СО2 со стороны энергокомпаний в режиме онлайн.

Мы хотим сделать такую же систему в России. Мы сейчас завершаем работу над методикой и в ближайшее время планируем презентовать проект, который позволит отслеживать изменение баланса и страновую тенденцию к снижению выбросов СО2 в энергетике, — сказал он.

Создание такой системы в России необходимо, по мнению инициаторов проекта, в связи с обострившейся экологической повесткой.

Ранее сообщалось, что предприятия «грязных» городов получат льготные кредиты на экомодернизацию.

Экология,Политика,Россия,
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