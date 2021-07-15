В Адыгее появится экокурорт

В релизе подчёркивается, что согласно нормативным документам ЮНЕСКО
, к подобной деятельности можно приступать только после ее одобрения Комитетом Всемирного наследия ороганизации, и планирование курорта идет именно по этому пути. В 2019 году Россия
заявила в ЮНЕСКО о намерении создать курорт, год спустя в Центре Всемирного наследия был презентован мастер-план курорта, в целях исполнения рекомендаций Комитета Всемирного наследия в конце прошлого года поданы документы, обосновывающие границы объекта наследия. В настоящее время дорабатывается мастер-план экокурорта, презентация которого с участием природоохранных общественных организаций запланирована на 5 августа, готовится стратегическая экологическая оценка, которая также будет представлена в ЮНЕСКО, информирует пресс-служба правительства Адыгеи.