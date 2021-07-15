В Адыгее появится экокурорт

Уточняется, что до 1992 года данный участок плато использовался для выпаса скота, а после – был передан правительством Адыгеи Кавказскому заповеднику как раз с целью создания биосферного полигона, в том числе для использования в рекреационных целях. Теперь с наделением этой территории статусом биосферного полигона этот процесс завершен, говорится в сообщении. Власти республики подчёркивают, что при реализации проекта будет установлен режим охраны биосферного полигона и определены конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях.