Больших панд спасли от вымирания

Согласно информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), большие панды — наиболее редкие представители семейства медведей. С 1961 это животное является символом WWF. Панды обитают в горных бамбуковых лесах в центральном Китае, а в день взрослое животное съедает от 12 до 38 килограммов бамбука. Популяция стала сокращаться из-за уничтожения окружающей среды, вырубки растения и браконьерства.

Активно защищать панд в Китае начали в 1980-х: в 1981 году власти страны запретили торговлю шкурами животных, в 1988 году и саму охоту на панд. В 1992 году стране разбили множество заповедников, в которых на данный момент большая часть всех больших панд в мире. Благодаря этим мерам с 2004 по 2014 год численность животных в дикой среде выросла на 17 процентов, однако они все еще находились под угрозой исчезновения.