В Приморье оштрафован порт за завесу угольной пыли

АО "Торговый порт Посьет" в Приморье и его должностные лица оштрафованы в общей сложности на более чем 980 тысяч рублей из-за масштабного выброса угольной пыли, который попал на видео, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Фото: © РИА Новости. Игорь Онучин © РИА Новости. Игорь Онучин

В феврале местное издание Newsbox24 опубликовало видео очевидца, снятое, по его словам, в Посьете . На кадрах видна завеса угольной пыли в бухте. Автор утверждал, что поселка Посьет из-за угольной пыли просто не было видно. Другой местный житель тогда же снял видео на льду бухты: акватория покрыта слоем черной пыли. В Дальневосточной транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что начата проверка соблюдения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности АО "Торговый порт Посьет". В компании заявляли, что начата внутренняя проверка после выброса угольной пыли.

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"Установлено, что вопреки Федеральному закону "Об экологической экспертизе" и документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, указанная компания, несмотря на наличие вагоноопрокидывателей, выгружала уголь портальными кранами с грейферными ковшами, а также не обеспечила применение достаточного количества снегогенераторов", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в нарушение закона в проекте обоснования санитарно-защитной зоны не учтены участки грейферной выгрузки угля, которые являются дополнительными источниками выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, компания не обеспечила отведение и обезвреживание поверхностных сточных вод, не проводила регулярные осмотры портовых гидротехнических сооружений.

Прокурор внес представление руководителю стивидорной компании, по результатам причалы зачистили от угольной пыли, организована работа по корректировке документации, осмотры причалов, восстановлен колесоотбойный брус, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

"Кроме того, по инициативе прокурора юридическое и должностные лица АО "Торговый порт Посьет" привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 980 тысяч рублей", — отмечает прокуратура.