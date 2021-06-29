В Приморье оштрафован порт за завесу угольной пыли

В феврале местное издание Newsbox24 опубликовало видео очевидца, снятое, по его словам, в Посьете
. На кадрах видна завеса угольной пыли в бухте. Автор утверждал, что поселка Посьет из-за угольной пыли просто не было видно. Другой местный житель тогда же снял видео на льду бухты: акватория покрыта слоем черной пыли. В Дальневосточной транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что начата проверка соблюдения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности АО "Торговый порт Посьет". В компании заявляли, что начата внутренняя проверка после выброса угольной пыли.