Интернет-гиганты поставили планету под угрозу

Доля сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), с учетом всей цепочки производства, в глобальных выбросах углекислого газа почти в два раза превышает долю авиационной отрасли, говорится в отчете консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

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"Как отмечают авторы отчета "Экологическая устойчивость становится вопросом номер один в повестке дня телекоммуникационной отрасли", сегодня на долю сектора ИКТ приходится от 3 до 4% мировых выбросов CO2, что примерно вдвое превышает выбросы, генерируемые находящимся под куда более пристальным контролем авиационным сектором", — сообщает компания.

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Эксперты подчеркивают, что речь идет о выбросах, которые генерируются в ходе всей цепочки формирования ценности. В том числе на долю собственно телекоммуникационных компаний приходится 1,6% совокупных мировых выбросов CO2. "До 90% выбросов, генерируемых сектором, приходятся на виды деятельности, осуществляемые в предшествующих и последующих звеньях цепочки формирования ценности, такие как потребление энергии их поставщиками", — отмечает BCG.

Компания указывает, что на возрастающее экологическое воздействие сектора ИКТ свидетельствует рост потребления энергии центрами обработки данных: "беспрецедентный мировой спрос на цифровые коммуникации, разогретый массовым переходом на удаленные форматы работы в связи с пандемией COVID-19", привел к рекордному потреблению энергии со стороны отрасли.

Глава практики технологии, медиа и телекоммуникации в BCG СНГ Владислав Бутенко , слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в России этот тренд также не пройдет незамеченным — в прошлом году объем передачи данных в стране вырос почти на 40%.