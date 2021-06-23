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В Верховной Раде предложили запретить олигархам избираться в мэры

Lenta.ru
9 часов назад
Депутат Верховной Рады от партии «За будущее» Антон Поляков внес в парламент законопроект, запрещающий олигархам избираться мэрами городов. Об этом пишет «Українські Новини».
В Раде предложили запретить олигархам избираться в мэры
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Согласно проекту закона, претендовать на пост главы города не могут граждане, включенные в Реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.
Поляков также предложил Верховной Раде уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины, главу Службы безопасности страны и их заместителей, если они вовремя не предоставят декларации о контактах с олигархами.
В июне президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о борьбе с олигархатом. Документ определяет круг лиц, к которым будет применяться это понятие, а также регламентирует их отношения с властью, которые должны быть максимально прозрачными.
Комментируя законопроект Зеленского, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал олигархов угрозой национальной безопасности Украины.
Экология,Даниил Гетманцев,Антон Поляков,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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