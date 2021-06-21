Денисов назвал список недобросовестных управляющих компаний

Городской голова Дмитрий Денисов
назвал список управляющих компаний, у которых огромные долги перед ресурсоснабжающими организациями. В список вошли следующие УК: ООО НПП "Союз"; ООО "Магистраль"; ООО "ТД Асса- Калуга"; ООО "Квадратный метр"; ООО УК "Эдем"; ООО "Анита Сервис"; ООО "Калугастрой"; ООО УК "Вега"; ООО "Стройсистема". По словам Денисова, таких управляющих компаний не должно быть в Калуге. Городские власти планируют сделать все возможное, чтобы они ушли с рынка: горуправа и ГЖИ запустила процедуру изъятия лицензий.