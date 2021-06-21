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Денисов назвал список недобросовестных управляющих компаний

Kaluga-poisk.ruиещё 3
10 часов назад
Городской голова Дмитрий Денисов назвал список управляющих компаний, у которых огромные долги перед ресурсоснабжающими организациями. В список вошли следующие УК: ООО НПП "Союз"; ООО "Магистраль"; ООО "ТД Асса- Калуга"; ООО "Квадратный метр"; ООО УК "Эдем"; ООО "Анита Сервис"; ООО "Калугастрой"; ООО УК "Вега"; ООО "Стройсистема". По словам Денисова, таких управляющих компаний не должно быть в Калуге. Городские власти планируют сделать все возможное, чтобы они ушли с рынка: горуправа и ГЖИ запустила процедуру изъятия лицензий.
Денисов назвал список недобросовестных управляющих компаний
Фото: Kaluga-poisk.ruKaluga-poisk.ru
Экология,Дмитрий Денисов,
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