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В Подмосковье на месяц запретили массовые мероприятия

Газета.Ruиещё 4
19 часов назад
Власти Подмосковья ввели запрет на проведение на территории региона массовых мероприятий до 15 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Решение приняли на фоне ситуации с распространением коронавируса в Московской области. "Мы приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля", - рассказал Воробьев во время оперативного совещания с министрами и главами городских округов. За последние сутки в Подмосковье было зафиксировано 1 135 новых случаев коронавируса. Сейчас в России подтверждено 5 236 593 случая коронавируса в 85 регионах. Кроме того, депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал новые ограничения в Москве, введенные из-за заболеваемости COVID-19. Как считает парламентарий, этих мер могло не быть, так как была создана эффективная вакцина.
Власти Подмосковья запретили массовые мероприятия из-за вспышки COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Экология,COVID-19,Геннадий Онищенко,Правительство московской области,Госдума,Московская Область,
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