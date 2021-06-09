Альпы обрели кровавый оттенок: этому нашлось объяснение

Учёные из проекта «AlpAlga» поделились результатами исследования, которое призвано поставить точку в спорах о происхождении странного природного явления — окрашивания снега на вершинах Альп в красный цвет. Исследование опубликовано на официальном сайте проекта.

Фото: pixabay pixabay

Согласно данным экспертов, такой цвет объясняется особенностью флоры французских Альп. Анализ образцов снега показал, что поверхность льда покрыта разновидностью микроводорослей, которые во время цветения обретают ярко-красный оттенок. Автор исследования Эрик Марешал высказал своё удивление по поводу находки.

Я за свою жизнь видел, как исчезают целые экосистемы, причём за очень короткие сроки. Эта экосистема крайне хрупкая. В каком-то роде, это свидетельствует о том, что здесь царят крайне благоприятные условия для жизни данных организмов, — сказал он.