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Жириновский прогнозирует обязательность прививок от коронавируса

ИА Regnumиещё 4
17 часов назад
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует, что прививки от коронавируса могут стать обязательными, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.
Жириновский прогнозирует обязательность прививок от коронавируса
Фото: ИА RegnumИА Regnum
«Мы к этому подойдем все равно, без этого пандемию не остановить», — заявил Жириновский.
Пока же, отметил парламентарий, «у нас все прививки добровольные».
Законопроект о включении прививки от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок открывает государственное финансирование вакцинации, пояснил Жириновский.
Экология,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,ИА REGNUM,
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