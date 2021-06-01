Аграрная сверхдержава: как глобальное потепление повлияет на Россию

Россия может оказаться в плюсе от глобального потепления, пишет британская газета Independent. Перевод статьи приводит «ИноСМИ»

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Издание отмечает, что в последние годы Россия стала «удивительно сговорчива» в вопросах международных усилий для решения климатических проблем.

В целом Россия в большей мере привержена борьбе с климатическим кризисом и последовательнее поддерживает усилия в этом направлении, чем Соединенные Штаты , отмечает Independent.

При этом издание напоминает, что с учетом географического положения России изменения климата могут оказаться ей на руку.

«Можно себе представить, как огромные пустынные территории превращаются в пахотные земли, как там расцветают сады, а в Сибири появляются виноградники. С повышением температуры огромные запасы российских энергоресурсов станут доступнее. Долгие российские зимы станут короче, расходы на топливо сократятся (как и выбросы), а люди станут здоровее», - говорится в статье.

Согласно исследованию американской веб-платформы The Cyber Brief, в результате потепления климата Россия может превратиться в «аграрную сверхдержаву».

По прогнозам The Cyber Brief, Россия может захватить 20% мирового рынка пшеницы и усилить свое геополитическое влияние, так как другие страны из-за климатического кризиса могут столкнуться с дефицитом продовольствия собственного производства.

Также The Cyber Brief увидело пользу для РФ в таянии арктических льдов. С потеплением российской Арктики появляется возможность для создания нового торгового пути, соединяющего Россию с Китаем, США и Скандинавией.