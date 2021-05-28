Выбросы парниковых газов в России решили ограничить

Крупные предприятия могут обязать отчитываться о выбросах парниковых газов. Соответствующий законопроект Госдума
планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.
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Собирать и оглашать такие сведения должны будут организации с выбросами более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год до 2024 года и более 50 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год — после 2024 года.
В первую очередь новые требования коснутся крупных предприятий электроэнергетики, цветной и чёрной металлургии, нефтедобычи и нефтепереработки, угольной, газовой промышленности, а также машиностроения.
Согласно ещё одной норме законопроекта, правительство установит целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов. Его определят с учетом поглощающей способности лесов и других экосистем и ситуации в экономике.
Компании и индивидуальные предприниматели смогут реализовывать климатические проекты, то есть проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения.