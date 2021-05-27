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Минприроды подсчитало возможный ущерб от таяния вечной мерзлоты

Праймиещё 2
1 час назад
Ущерб от таяния многолетней мерзлоты в России может составить к 2050 году 5 триллионов рублей, заявил глава Минприроды Александр Козлов на Невском международном экологическом конгрессе в четверг.
Россия потеряет триллионы из-за потепления
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Учёные из МГУ, РАН и "Гидроспецгеологии" в свою очередь посчитали и спрогнозировали вероятный ущерб от деградации мерзлоты. К 2050 году он составит не менее 5 триллионов рублей. В зависимости от темпов потепления", — сказал Козлов.
Он также напомнил, что 11 миллионов квадратных километров площади страны занято многолетней мерзлотой (65% территории). При этом министр отметил, что экономическое развитие страны во многом будет определяться успехами развития топливно-энергетического комплекса и недропользования в Арктической зоне.
Экология,Наука и техника,Наука,Александр Козлов,Минприроды,РАН,МГУ,Россия,
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