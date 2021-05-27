Россия потеряет триллионы из-за потепления

"Учёные из МГУ, РАН и "Гидроспецгеологии" в свою очередь посчитали и спрогнозировали вероятный ущерб от деградации мерзлоты. К 2050 году он составит не менее 5 триллионов рублей. В зависимости от темпов потепления", — сказал Козлов.
Он также напомнил, что 11 миллионов квадратных километров площади страны занято многолетней мерзлотой (65% территории). При этом министр отметил, что экономическое развитие страны во многом будет определяться успехами развития топливно-энергетического комплекса и недропользования в Арктической зоне.