Развеяны популярные мифы про воду в бутылках

В жаркую погоду нет ничего лучше глотка свежей, чистой воды. Как правильно ее выбрать и каким мифам про питьевую воду не стоит доверять? Об этом порталу aif.ru рассказала вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич.

Фото: Mir24.tv / Грекова Марина Mir24.tv / Грекова Марина

Некоторые считают, что детская питьевая вода – это рекламный ход. Это не так, к воде для детей действительно предъявляются более суровые требования.

Другие уверены, что газировка вредна для здоровья. Это тоже не совсем так. Просто она подходит не всем – нельзя ее при гастрите или язве. А вот запивать еду газировкой не стоит никому.

Вода в пластиковой таре не будет опасной, если хранить ее правильно. Обязательно обращайте внимание на срок годности жидкости.