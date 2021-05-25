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Эксперт развеяла популярные мифы про воду в бутылках

Мир24
7 часов назад
В жаркую погоду нет ничего лучше глотка свежей, чистой воды. Как правильно ее выбрать и каким мифам про питьевую воду не стоит доверять? Об этом порталу aif.ru рассказала вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич.
Развеяны популярные мифы про воду в бутылках
Фото: Mir24.tv / Грекова МаринаMir24.tv / Грекова Марина
Некоторые считают, что детская питьевая вода – это рекламный ход. Это не так, к воде для детей действительно предъявляются более суровые требования.
Другие уверены, что газировка вредна для здоровья. Это тоже не совсем так. Просто она подходит не всем – нельзя ее при гастрите или язве. А вот запивать еду газировкой не стоит никому.
Вода в пластиковой таре не будет опасной, если хранить ее правильно. Обязательно обращайте внимание на срок годности жидкости.
Самое главное, чтобы питьевая вода и в стекле, и в пластиковой таре соответствовала санитарным нормам.
Ранее в США создали мембрану для круглосуточного получения воды из воздуха. Мембрана оснащена крошечными шипами, которые напоминают шипы кактуса. Она сделана из нетоксичного гидрогеля.
Экология,Миф,Аргументы и Факты,
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