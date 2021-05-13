Учёный предсказал мировую катастрофу из-за Китая

Парижское соглашение по климату стало первым крупным международным соглашением по вопросам борьбы с климатическими изменениями в мире. Подписанное в 2015 году, оно объединило усилия 190 стран мира в борьбе за предотвращение климатических аномалий. Президент США Дональд Трамп
во время своего президентства объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Соединённые Штаты сообщили о возвращении в соглашение в первый день Джо Байдена
на посту президента страны — 20 января. Вашингтон вышел из договора при администрации экс-президента Дональда Трампа.