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Учёный предсказал мировую катастрофу из-за Китая

News.ruиещё 1
1 час назад
Человечество ждёт катастрофа, если Китай не ограничит выбросы парниковых газов в атмосферу согласно Парижскому соглашению по климату. Об этом рассказал стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо, предсказавший это событие, передаёт The Hill.
Учёный предсказал мировую катастрофу из-за Китая
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
По его словам, отказ Китая следовать соглашению ставит под угрозу усилия Соединённых Штатов и Европы по сокращению выбросов.
Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира, — подчеркнул он.
Учёный отметил, что согласно последнему исследованию Rhodium Group, общее количество выбросов в Китае превысило сумму аналогичных показателей всех развитых стран. Если подобная тенденция сохранится, то к 2050 году человечеству не удастся добиться углеродной нейтральности, что приведёт к катастрофическим изменениям.
При этом за 2020 год в Китае построили больше угольных электростанций, чем во всех остальных странах. Кроме того, власти страны планируют возвести ещё 300 подобных сооружений. В результате в 2020 году на КНР пришлось 27% мировых выбросов углеродов — в 2,5 раза больше, чем у США, которые занимают второе место по этому показателю.
В апреле США и Китай приняли совместное заявление по климату. Стороны решили, что будут действовать в рамках Парижского соглашения, сообщили в Госдепе. Документ, в котором описаны способы борьбы Вашингтона и Пекина с изменением климата, был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа.
Парижское соглашение по климату стало первым крупным международным соглашением по вопросам борьбы с климатическими изменениями в мире. Подписанное в 2015 году, оно объединило усилия 190 стран мира в борьбе за предотвращение климатических аномалий. Президент США Дональд Трамп во время своего президентства объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Соединённые Штаты сообщили о возвращении в соглашение в первый день Джо Байдена на посту президента страны — 20 января. Вашингтон вышел из договора при администрации экс-президента Дональда Трампа.
С 19 февраля США официально вновь стали членом Парижского соглашения — спустя 30 суток после подписания документа. Теперь, как пообещали в Госдепе, представители Вашингтона будут активно поднимать климатические вопросы на всех двусторонних и многосторонних встречах и форумах.
Экология,Наука и техника,Джозеф Байден,Джон Керри,Дональд Трамп,Госдеп США,Китай,Соединенные Штаты,
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