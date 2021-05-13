Учёный предсказал мировую катастрофу из-за Китая

Учёный отметил, что согласно последнему исследованию Rhodium Group, общее количество выбросов в Китае превысило сумму аналогичных показателей всех развитых стран. Если подобная тенденция сохранится, то к 2050 году человечеству не удастся добиться углеродной нейтральности, что приведёт к катастрофическим изменениям.

При этом за 2020 год в Китае построили больше угольных электростанций, чем во всех остальных странах. Кроме того, власти страны планируют возвести ещё 300 подобных сооружений. В результате в 2020 году на КНР пришлось 27% мировых выбросов углеродов — в 2,5 раза больше, чем у США, которые занимают второе место по этому показателю.