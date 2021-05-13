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Мишустин предложил запретить вылов китов и дельфинов

Lenta.ru
47 минут назад
Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил ввести запрет на вылов китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства. Об этом сообщает ТАСС.
Мишустин предложил запретить вылов китов и дельфинов
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Об этой инициативе премьер-министр заявил на заседании правительства. Согласно его расчетам, она поможет сберечь животных от истребления.
«Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу», — сказал Мишустин.
Как ранее сообщал «Интерфакс», 27 апреля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в законодательство России, согласно которым запрещается промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.
Экология,Общество,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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