Одноразовую посуду и ватные палочки могут запретить в РФ

Запрет на необрабатываемый вид мусора введён для того, чтобы можно было вести учёт сортировки выброшенных предметов. В частности, речь идёт о площадках с различными контейнерными баками, пишет URA.RU.

Здесь сыграет роль стремление людей изменить отношение к запрету на «ненастоящую» посуду, что само по себе может перерасти в конфликт. И если запрет всё же коснётся одноразовой посуды или ватных палочек, то правительство должно поменять отношение к сортировке товаров, считают потребители.

Запрет на пластик обернётся использованием более экологичных материалов. Россиянам рекомендуется стараться правильно сортировать мусор. Не подлежащие обработке материалы будут разлагаться очень долго и гнить в земле, подчеркнул специалист.