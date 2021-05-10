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Одноразовая посуда и ватные палочки могут попасть под запрет в РФ

News.ruиещё 9
16 минут назад
Запрет на необрабатываемый вид мусора введён для того, чтобы можно было вести учёт сортировки выброшенных предметов. В частности, речь идёт о площадках с различными контейнерными баками, пишет URA.RU.
Одноразовую посуду и ватные палочки могут запретить в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Здесь сыграет роль стремление людей изменить отношение к запрету на «ненастоящую» посуду, что само по себе может перерасти в конфликт. И если запрет всё же коснётся одноразовой посуды или ватных палочек, то правительство должно поменять отношение к сортировке товаров, считают потребители.
Запрет на пластик обернётся использованием более экологичных материалов. Россиянам рекомендуется стараться правильно сортировать мусор. Не подлежащие обработке материалы будут разлагаться очень долго и гнить в земле, подчеркнул специалист.
Как сообщалось ранее, если гражданин не донёс мусор до мусоропровода или контейнера во дворе, его оштрафуют. Такая же мера будет применена при выбрасывании пакета из окна или оставлении его в подъезде.
Экология,Общество,РИА Ura.ru,Россия,
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