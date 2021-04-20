Восстановление мировой экономикой обернётся новой напастью

Выбросы углерода (CO2) в этом году увеличатся почти на пять процентов (на 1,5 миллиарда тонн больше уровня 2020 года). Это станет вторым по величине ростом в истории, сказано в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Это «ужасное предзнаменование» грядущих угроз климату и экологии от быстрого восстановления экономики, отмечают эксперты. Будет нивелировано около 80 процентов снижения вредных выбросов, которое произошло в 2020 году. Тогда они сократились на 1,2 процента, или на 400 миллионов тонн к уровню 2019 года.

Основным фактором роста вредных выбросов станет спрос на уголь. По прогнозам МЭА, он увеличится в этом году на 4,5 процента, приблизившись к пиковому значению 2014 года. В этом аналитики видят большие риски. Если правительства не начнут сокращать выбросы, мир столкнется с ухудшением ситуации в 2022 году, отмечают они. Ожидается, что в 2021 году мировой спрос на энергоресурсы вырастет на 4,6 процента, однако на нефть он останется ниже пика 2019 года.

Текущий год станет ключевым для действий по предотвращению необратимого изменения климата. Об этом заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе презентации доклада "Глобальный климат" Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Гутерриш назвал данные доклада крайне тревожащими.

Рамблер

"Этот год должен стать годом действий, годом "сделай, несмотря ни на что", - призвал глава ООН. - Это действительно поворотный год для истории человечества".



"Мы стоим на грани пропасти, - предупредил генсек. - Последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений". Он обратил внимание, что в июне 2020 года "температура в российском Верхоянске достигла 38 градусов, что стало самой высокой зарегистрированной температурой за полярным кругом".

В связи с этим Гутерриш призвал "страны "Большой семерки" на саммите в июне заявить о выделении $100 млрд для финансирования действий по остановке изменений климата".

Сокращение выбросов CO2

Международный саммит по климату, который пройдет 22-23 апреля, станет возможностью для стран заявить о планах по достижению нулевого баланса выбросов углерода, считает Гутерриш.

"Мы рассматриваем этот саммит как возможность для стран, которые еще этого не сделали, заявить о своих национальных планах [по снижению вредных выбросов в атмосферу]", - сказал он.

При этом Гутерриш напомнил о поставленной Парижским соглашением общей цели "достичь нулевого баланса парниковых выбросов в атмосферу к 2050 году".

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

К настоящему моменту более 100 стран заявили о намерении достичь нулевого баланса выбросов углерода к 2050 году, а Китай - не позднее 2060-го.

Усилия Китая по сокращению выбросов углекислого газа будут способствовать модернизации строительного сектора страны, что принесет пользу ведущим компаниям в области строительных материалов и строительной промышленности, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Декарбонизация может привести к временному увеличению инвестиций и затрат, но корпоративные лидеры могут извлечь выгоду в долгосрочной перспективе из повышения операционной эффективности, снижения регуляторных рисков и снижения капитальных затрат, говорится в отчете Fitch Ratings.

Напротив, кредитные профили небольших компаний, которые плохо работают на экологическом фронте, могут ухудшиться из-за потенциального вмешательства регулирующих органов и более высоких операционных и финансовых затрат, говорится в докладе.

В докладе отмечается, что сектор строительных материалов и строительства Китая генерирует более половины выбросов углекислого газа в стране, а такие меры, как запуск национального рынка торговли углеродом в этом году, обеспечат экономические стимулы для компаний активно сокращать выбросы.

Китай пообещал достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году и поставил новые цели в своем плане развития на следующие пять лет, чтобы улучшить промышленную структуру и максимально использовать чистую энергию.

На фоне этих усилий все больше цементных, сталелитейных и строительных компаний будут использовать рынок зеленых облигаций Китая для финансирования своего низкоуглеродного перехода, говорится в докладе рейтингового агентства.

«Газпром», «Росатом» и НОВАТЭК начнут производить «чистый водород» в качестве «зелёной» альтернативы нефти и газу. Масштабный запуск водородной энергетики в России запланирован на 2024 год.

Такие предложения содержатся в «дорожной карте» на 2020–2024 годы от Минэнерго , направленной в правительство в июле. Согласно ей, Россия будет производить и экспортировать водород, следуя общемировому тренду на отказ от углеводородной энергетики, негативно влияющей на климат и экологию. По оценке ассоциации крупных международных компаний Hydrogen Council, к 2050 году доля водорода в общем потреблении энергии составит 18%.

Сейчас рост спроса на «зелёную» энергетику скорее угрожает энергобезопасности и бюджетным доходам страны. Будучи одним из крупнейших поставщиков угля, нефти и газа, Россия оказывается в уязвимой ситуации при падении спроса на топливо. Что и продемонстрировала «коронавирусная» весна 2020 года. В связи с этим правительство решило уже с 2021 года начать формировать репутацию России как поставщика водорода — альтернативного энергоносителя.

Для этого в конце 2020 года от чиновников ждут разработанной концепции развития водородной энергетики. Стимулы для экспортёров и покупателей водородов появятся в начале 2021 года.

Первыми производителями водорода станут «Росатом» и «Газпром», который должен разработать и испытать газовую турбину на метано-водородном топливе в течение 2021 года. К ним может присоединиться НОВАТЭК, также проявляющий интерес к водородной энергетике.

Пилотные установки компании запустят в 2024 году на базе атомных электростанций, объектах добычи газа и перерабатывающих предприятиях. Кроме того, к этому году «Росатом» должен построить опытный полигон для испытаний железнодорожного транспорта на водородных двигателях. В качестве одного из пилотных проектов «Газпрома» обсуждается подмешивание водорода в газ, поставляемый в Европу.

Инициатива пойдёт на пользу и самой стране: среди целей национального проекта «Экология» есть задача по сокращению количества вредных выбросов в атмосферу. В крупных промышленных центрах, массово использующих углеводороды в качестве сжигаемого топлива, выбросы должны сократиться минимум на 20%, гласит описание федерального проекта «Чистый воздух», в бюджет которого до 2024 года планировалось влить около 500 млрд рублей.

«Дорожную карту» от Минэнерго ещё могут доработать с учётом замечаний других заинтересованных министерств. В частности, Минэкономразвития рекомендовало дополнить её пунктом об обращении с углекислым газом (CO2), который образуется при производстве водородного топлива из метана.

Сейчас ряд российских компаний уже производят водород для промышленности, но это так называемый серый водород, его производство сопровождается большим количеством выбросов CO2 и едва ли не вреднее для климата, чем обычное топливо. Новая водородная стратегия ориентируется на производство «бирюзового водорода», при производстве которого образуется минимум углекислого газа, а весь углерод оседает в виде сажи. Также «Росатом» планирует наладить производство «жёлтого водорода» из воды, но для этого будет использоваться атомная электроэнергия, которую не поддерживает большинство экологически продвинутых стран Европы.

Хозяйствующие субъекты, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, могут обязать предоставлять в уполномоченный орган отчеты о данных выбросах. Соответствующий законопроект ( 1116605-7) планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы

Согласно ещё одной норме законопроекта, правительство установит целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов. Его определят с учетом поглощающей способности лесов и других экосистем и ситуации в экономике.

Компании и индивидуальные предприниматели смогут реализовывать климатические проекты, то есть проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Ранее в Минэкономразвития поясняли, что речь в данном случае может идти о модернизации предприятий, ведущей к сокращению выбросов парниковых газов, или лесоклиматических проектах, повышающих уровень поглощения парниковых газов в природных условиях.