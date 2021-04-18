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Десятки трупов диких животных обнаружили в Краснодарском крае

Lenta.ru
11 часов назад
В районе хутора Молькино в Краснодарском крае местными жителями были обнаружены десятки трупов диких животных. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев в воскресенье, 18 апреля.
Отмечается, что на одной из полян лежало множество туш застреленных и задушенных лис и волков. Местные жители предположили, что причиной тому мог стать санитарный отстрел диких зверей, однако истинные мотивы произошедшего остаются неизвестными.
Комментариев от сотрудников правоохранительных органов и региональных органов природного надзора на момент написания заметки не поступало.
Ранее сообщалось о массовой гибели черепах в озере Воронежского биосферного заповедника. В администрации резервата предположили, что это могло произойти из-за промерзания водоема.
Экология,Новости Кубани,Трупы,МВД,Краснодарский Край,
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