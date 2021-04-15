В России оценили годовой ущерб от таяния Арктики

При этом даже незначительный выброс метана – 1-5% от всего потенциала – приведет к экономическим потерям в 80 млрд долларов в год, 90% которых придутся на Россию, предупреждают ученые ВШЭ. Ущерб может увеличиться до 60 трлн долларов в год к концу следующего столетия.