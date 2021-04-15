В России оценили годовой ущерб от таяния Арктики

Мелководье российской Арктики содержит гигантские запасы метана, объем которых в сотни раз превышает растворенный в атмосфере газ, пишут в своем исследовании ученые ВШЭ. Однако из-за таяния подводной мерзлоты метановые гидраты уже дестабилизированы, что может привести к «труднопредсказуемым климатическим последствиям», указывают они. Учитывая, что площадь сквозного протаивания мелководья Арктики оценивается в 5-10%, потенциальный выход метана в атмосферу может составить от 37,5 до 75 гигатонн. Такая эмиссия способна привести к увеличению концентрации метана в атмосфере в 5-25 раз, передает ТАСС
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