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Жириновский анонсировал смену лидера в КПРФ

Lenta.ruиещё 9
5 часов назад
Жириновский анонсировал смену лидера в КПРФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский анонсировал смену председателя партии КПРФ. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 14 апреля.
«Скоро съезд, будет избран скоро руководитель, наверное, Юрий Афонин (заместитель председателя ЦК партии — прим. «Ленты.ру»). Хотя Геннадия Андреевича [Зюганова] будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмет самоотвод», — сказал политик.
76-летний Геннадий Зюганов возглавляет Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ) с 1993 года.
44-летний Юрий Афонин — первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Будучи студентом, он возглавил работу по возрождению комсомольской организации в Тульской области, говорится на сайте КПРФ. Членом партии стал в 1998 году.
Экология,Юрий Афонин,Геннадий Зюганов,Владимир Жириновский,КПРФ,ЛДПР,Lenta.ru,
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