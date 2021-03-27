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Запущен первый в мире экологически чистый майнинг

Ferra.ruиещё 2
4 часа назад
"Зеленые" инвестиции нефтеперерабатывающего блока "Роснефти" составят около 136 млрд рублей до 2024 года
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Для добычи криптовалюты требуются огромные вычислительные мощности. Это значит, что майнерам нужно много электроэнергии, а производство энергии значительно влияет на состояние окружающей среды. Теперь же в мире появился первый экологически чистый пул для майнинга биткоинов.
О создании такого заявила компания по добыче криптовалюты Argo Blockchain. Новый пул для майнинга Terra Pool будет работать исключительно на «зелёной» энергетике. Такой называют энергетику, которая почти не причиняет вреда окружающей среде. Это может быть солнечная энергетика, ветряная и т.д.
В Argo Blockchain заявили, что их беспокоят проблемы изменения климата. Создание первого «зелёного» пула майнинга биткоинов — это шаг на пути к защите нашей планеты.
Экология,
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