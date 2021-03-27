"Зеленые" инвестиции нефтеперерабатывающего блока "Роснефти" составят около 136 млрд рублей до 2024 года

Для добычи криптовалюты требуются огромные вычислительные мощности. Это значит, что майнерам нужно много электроэнергии, а производство энергии значительно влияет на состояние окружающей среды. Теперь же в мире появился первый экологически чистый пул для майнинга биткоинов.