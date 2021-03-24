Строительство ветропарка на Сахалине будет вестись по национальному проекту "Экология", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным
. Изначально он рассчитывался на период 2019-2024 годов, но в связи с пандемией ряд задач всех нацпроектов продлили до 2030 года. Работа над нацпроектом "Экология" в России ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Предполагается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.