Сахалинские власти приняли решение построить в регионе самую крупную ветроэлектростанцию на российском Дальнем Востоке, которая будет работать круглогодично. Планируется, что благодаря реализации проекта экологическая ситуация на островах заметно улучшится, сообщили в среду журналистам в пресс-службе областного правительства.

"[Губернатор Сахалинской области] Валерий Лимаренко поддержал проект строительства ветропарка в Углегорском районе [на Сахалине]. Ветропарк позволит обеспечить большую часть потребностей по электроснабжению основных производственных мощностей "Восточной горнорудной компании", в состав которой входят Солнцевский угольный разрез (один из крупнейших угольных разрезов в стране), угольный морской порт Шахтерск и магистральный конвейер. Энергообъект будет включать 16 ветротурбин на участках с высоким потенциалом ветра", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

По информации областных властей, мощность энергообъекта составит 67,2 МВт. После его запуска снизится количество вредных выбросов в атмосферу, что положительно скажется на экологии и здоровье людей, а также сделает регион еще более привлекательным для инвесторов.

Финансирование строительства объекта будет вестись за счет частных инвестиций и федеральных субсидий. Готов объект будет в 2023 году.