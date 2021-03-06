12,3 млрд рублей составил ущерб от «черных лесорубов»

За прошлый год были зафиксированы 15,2 тыс. случаев незаконной рубки леса, подсчитали специально для "РГ" в Рослесинфорге . Браконьерам удалось заготовить 1,1 млн кубометров древесины, сумма нанесенного вреда оценена в 12,3 млрд рублей. При этом удалось установить людей, причастных к 7 тыс. незаконных рубок, в ходе которых было добыто 235 тыс. кубометров древесины на 2,6 рублей.

"Ущерб от незаконных рубок лесных насаждений в 2020 году оказался на 200 миллионов рублей меньше, чем был в 2019 году — 12,3 вместо 12,5 млрд рублей, — уточнили в Рослесинфорге. — Сумма вреда в 12,3 млрд рублей только кажется астрономической. Причиненный "черными лесорубами" ущерб исчисляется в размере 50-кратной стоимости добытой ими деревьев.

Эта цифра может быть еще увеличена на коэффициент (его значение колеблется от 2 до 5) в зависимости от категории лесов. Дороже всего "черным лесорубам" обойдется рубка в защитных лесах и на особо охраняемых природных территориях".

Число незаконных рубок в 2020 году сократилось по сравнению с 2017 годом с 17,3 до 15,2 тыс. случаев. В Рослесинфорге эту динамику связывают с более плотным мониторингом состояния дел в лесах. Контролируемая площадь за эти годы увеличилась на 174%, а зона непрерывного мониторинга — на 750%.