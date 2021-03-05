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Суд остановил строительство стартового комплекса для «Ангары» на Восточном 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 4 часа назад
Суд остановил строительство стартового комплекса для «Ангары» на Восточном
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Амурской области приостановил строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный на срок до 90 суток, однако производственно-строительная организация «Казань» сообщает о продолжении работ.

«Суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение „Казань“… к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.5 Кодекса об административных правонарушениях России в виде административного приостановления строительной деятельности по объекту: строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса „Ангара“, площадка 1А по адресу: Амурская область, Свободненский район, космодром Восточный, на срок до 90 суток», — говорится в решении суда, передает РИА «Новости».

В этой статье КоАП говорится об ответственности за продолжение работ до составления актов об устранении ранее выявленных недостатков. Решение может быть обжаловано в течение десяти дней, отмечается в документе.
Иск в суд против ПСО «Казань» подал 119-й отдел Государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России.
В пресс-службе ПСО «Казань» сообщили, что «строительство стартового стола для „Ангары“ продолжается», а решение суда будет обжаловано. «Что касается судебного разбирательства, стоит обратить внимание, что прежде всего речь идет о несвоевременно поданных документах. Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков. Но прилагаем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки решить эту проблему», — добавили в пресс-службе.
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Экология , Министерство обороны , РИА Новости , Амурская Область
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