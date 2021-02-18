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Влияние глобального потепления на птиц объяснили экологи 

Профиль и ещё 5 1 час назад
Влияние глобального потепления на птиц объяснили экологи
Фото: ©depositphotos.com
Ученые из университета в Хельсинки провели исследование, в котором оценили, как изменения климата влияют на птиц. За ними наблюдали зимой и в период размножения. Оказалось, что последний меняется в соответствии с глобальным климатическими изменениями.
Как отмечает Eurekalert, быстрее глобальное потепление замечают зимующие птицы. Исследовали уверяют, что такой феномен объясняется их более оседлым образом жизни. К тому же многие из этих птиц способны к миграции и в середине зимы в случае усиления морозов. Гнездящиеся весной, напротив, привязаны к определенной среде, что не позволяет сменить обстановку при резких изменениях погоды.
Как сообщает старший куратор Алекси Лехикоинен из Финского музея естественной истории Луомус, в Финляндии уже сменились группы зимующих птиц. По ее словам, из-за увеличения средней температуры зимой, количество южных птиц в числе тех, которые остаются в Финляндии в холодное время года, растет.

«Изменение климата меняет сообщества птиц, так что численность южных видов увеличивается, а численность северных видов сокращается», — заявил Лехикоинен.

Помимо своей страны, финны наблюдали и за изменениями в еще восьми странах Европы, а также США и Канаде. И хотя набор данных охватывает более 1200 видов птиц, результаты для обоих континентов были в основном схожими.
Лехикоинен отмечает, что наблюдение вели в общей сложности почти за 3 млрд птиц. За ними помогали следить орнитологи. Именно их вклад на добровольной основе позволил собрать данные для такого масштабного исследования.
Ранее экологическая обстановка повлияла и на птиц России. Так, жители Керчи сообщили о десятках погибших водоплавающих птиц на берегу Керченского пролива. Тела мертвых животных находили в разных районах города.
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Экология , Наука и техника , США
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