Влияние глобального потепления на птиц объяснили экологи 

Ученые из университета в Хельсинки провели исследование, в котором оценили, как изменения климата влияют на птиц. За ними наблюдали зимой и в период размножения. Оказалось, что последний меняется в соответствии с глобальным климатическими изменениями.

Как отмечает Eurekalert , быстрее глобальное потепление замечают зимующие птицы. Исследовали уверяют, что такой феномен объясняется их более оседлым образом жизни. К тому же многие из этих птиц способны к миграции и в середине зимы в случае усиления морозов. Гнездящиеся весной, напротив, привязаны к определенной среде, что не позволяет сменить обстановку при резких изменениях погоды.

Как сообщает старший куратор Алекси Лехикоинен из Финского музея естественной истории Луомус, в Финляндии уже сменились группы зимующих птиц. По ее словам, из-за увеличения средней температуры зимой, количество южных птиц в числе тех, которые остаются в Финляндии в холодное время года, растет.

«Изменение климата меняет сообщества птиц, так что численность южных видов увеличивается, а численность северных видов сокращается», — заявил Лехикоинен.

Помимо своей страны, финны наблюдали и за изменениями в еще восьми странах Европы, а также США и Канаде. И хотя набор данных охватывает более 1200 видов птиц, результаты для обоих континентов были в основном схожими.

Лехикоинен отмечает, что наблюдение вели в общей сложности почти за 3 млрд птиц. За ними помогали следить орнитологи. Именно их вклад на добровольной основе позволил собрать данные для такого масштабного исследования.