Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Счетная палата выявила регионы с самой грязной водой. Свердловская область возглавила список 

Ura.Ru 1 час назад
Аудиторы Счетной палаты России проверили траты регионов на питьевую воду и ее качество. Выяснилось, что на Свердловскую область приходится наибольшее количество случаев «высокого и экстремально высокого» уровня загрязнения.

«На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов РФ количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом экологическая реабилитация водных объектов (ЭРВО) Свердловской области и других водных объектов, на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась», — говорится в отчете Счетной палаты.

Также грязная вода была обнаружена в Архангельской, Владимирской, Ленинградской и Новгородской областях, уточняет РИА «Новости». В отчетах Счетная палата ссылается на материалы Роспотребнадзора, согласно которым в стране растет доля проб воды (с 21,9% до 30,1%) из водоемов I категории (воду из них берут для питья и бытовых нужд — прим.ред.), которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Аудиторы отметили, что почти четверть федеральных субсидий (1,1 млрд рублей) на ЭРВО была выделена Чечне, где вода и так чистая. В целом регионам на ЭРВО в 2013—2020 годах было выделено 4,7 млрд рублей.
Ura.Ru: последние новости
Челябинский олигарх заплатит 150 млн за отравление реки Миасс Челябинский олигарх заплатит 150 млн за отравление реки Миасс МИД РФ удивил контраст слов Борреля в Москве и в Брюсселе МИД РФ удивил контраст слов Борреля в Москве и в Брюсселе Чечня требует от Запада выдать главного критика Кадырова Чечня требует от Запада выдать главного критика Кадырова
Комментарии 8
Экология , Видео , Политика , Счетная палата , Роспотребнадзор , РИА Новости , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение