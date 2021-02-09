Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все страны мира объявить о мерах по сокращению вредных выбросов в атмосферу к ноябрю 2021 года, сообщает в понедельник ТАСС.

«2021-й — ключевой год в борьбе против изменений климата», — сказал дипломат на мероприятии по подготовке 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдёт в Глазго осенью.

Генсек подчеркнул, что не позднее чем к началу COP-26 всем странам следует выступить с более амбициозными национальными мерами, направленными на достижение нулевых выбросов к 2030 году. Кроме того, развитые страны должны выполнять обещание выделять 100 миллиардов долларов в год на финансирование климатических программ в развивающихся странах, добавил он.