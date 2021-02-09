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Москва

В ООН назвали 2021 год ключевым в борьбе с изменением климата 

Парламентская газета и ещё 1 1 час назад
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все страны мира объявить о мерах по сокращению вредных выбросов в атмосферу к ноябрю 2021 года, сообщает в понедельник ТАСС.

«2021-й — ключевой год в борьбе против изменений климата», — сказал дипломат на мероприятии по подготовке 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдёт в Глазго осенью.

Генсек подчеркнул, что не позднее чем к началу COP-26 всем странам следует выступить с более амбициозными национальными мерами, направленными на достижение нулевых выбросов к 2030 году. Кроме того, развитые страны должны выполнять обещание выделять 100 миллиардов долларов в год на финансирование климатических программ в развивающихся странах, добавил он.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития и климатических изменений. Правительству поручено в шестимесячный срок разработать и утвердить федеральную научно-техническую программу в области экологического развития страны и климатических изменений на 2021-2030 годы. Она должна предусматривать решения, направленные на обеспечение экобезопасности, изучение климата, обеспечение устойчивого развития государства с низким уровнем выбросов парниковых газов.
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Комментарии 8
Экология , Видео , В мире , Антониу Гутерреш , Владимир Путин , ООН , ИТАР-ТАСС , Глазго , США , Великобритания
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