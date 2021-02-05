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Новороссийский порт выплатит компенсацию за вред Черному морю 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Новороссийский порт оштрафовали за вред Черному морю
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании с ПАО "Новороссийский морской торговый порт" вреда, причиненного Черному морю, сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.
Ответчику предстоит выплатить 44 миллиона 563 тысячи рублей, уточняется в релизе.
Причиной вреда стало загрязнение акватории порта угольной пылью и угольной крошкой при осуществлении погрузки на причале № 6А ПАО "НМТП". Пострадавшая площадь составила более трех с половиной тысяч квадратных метров. Кроме того, вода вблизи одного из причалов порта была загрязнена нефтепродуктами.
Как отмечает Росприроднадзор, ПАО "НМТП" не согласилось ни с постановлением об административном штрафе в размере 150 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства, ни с произведенным Росприроднадзором расчетом вреда, причиненного водному объекту, и обратилось в судебные инстанции. Но все они вынесли решения в пользу Росприроднадзора.
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Экология , Общество , Новороссийский морской торговый порт , Краснодарский Край
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