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Махачкалу предупредили об экологической катастрофе из-за мусора 

Газета.Ru 1 час назад
Махачкала оказалась под угрозой экологической катастрофы
Фото: РИА Новости
Махачкалу предупредили о возможной экологической катастрофе из-за мусора. Об этом пишет РЕН.
Как сообщает издание, Махачкала и Каспийск завалены мусором, потому что региональные власти и операторы не смогли договориться по тарифам.
Компании, вывозящие мусор, увеличили цены, что вызвало несогласие властей и отказ от сотрудничества. Отмечается, что убирать отходы приходится местным жителям.

"И у меня душа болит, как можно? В центре города и столько мусора я нигде в мире не видела. Не вывозят, лишь раз в месяц вывозят", — приводятся слова жительницы Махачкалы Зинаиды Цагараевой.

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Экологи предупредили жителей, что с началом дождей мусор может попасть в водопроводы, из-за чего высока вероятность дизентерии и появления грызунов. Ранее спецпредставитель президента призвал ликвидировать мусоропроводы.
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Экология , Общество , Каспийск , Махачкала , Республика Дагестан
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