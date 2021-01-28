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Москва

Рекультивацию мусорных полигонов переложат на их владельцев 

BFM.RU 9 минут назад
Бизнес заинтересован в площадках до тех пор, пока они приносят прибыль. А финансирование рекультивации происходит за счет бюджета, пояснила РБК представитель вице-премьера Марта Галичева. Потом, по ее словам, появляются новые площадки, которые «впоследствии бросаются и опять рекультивируются за счет государства».
Если рекультивацию проводить регулярно, пока полигон принимает отходы, серьезным бременем для владельцев это не станет. Такое мнение высказал член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов.
Сергей Маликов, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию: «Когда мы закрываем полигон, который уже непригоден для использования, и тратим нереальное количество бюджетных денег, мы получаем волнения людей. То есть, опять же, социальные взрывы, которые мы еще помним, — огромные количества, особенно в Московской области. Но потраченных денег было, возможно, намного больше, чем нежели это делалось бы системно и постоянно. Изначально наличие полигона и системная рекультивация в ходе его использования не несет огромных расходов для собственников полигона. Касательно повышения цен: тарифы утверждаются не собственниками полигонов. Поэтому, повышения, я считаю, практически не будет».
Бизнес по хранению отходов низкомаржинальный и рекультивацию владельцы полигонов просто не потянут, возражает совладелец компании-оператора полигона «Ядрово» Максим Конопко.
Максим Конопко, совладелец компании-оператора полигона «Ядрово»: «Тарифы регулируются государством. Если в тарифах вносится такая статья расходов, то понятно, что эти деньги можно использовать на рекультивацию. А если их в тарифах нет, то как? Доходность оператора полигона, устанавливаемая государством, в районе 2%. Если еще на него повесить обязанность рекультивировать, наверное, за миллиарды, то кто будет заниматься такой деятельностью?»
Свалка под Волоколамском, которая теперь называется полигон «Ядрово», возникла еще в конце 1970-х годов прошлого века. Она оказалась в центре скандала несколько лет назад, когда местные жители стали жаловаться на удушливый запах, сыпь и рвоту. После серии митингов старую часть полигона решили дегазировать, стоимость работ — 140 млн рублей. В этом году, как ожидается, будет принят проект рекультивации «Ядрово». О какой сумме идет речь, пока неясно. Но, к примеру, на рекультивацию свалки в Челябинске, которая работала с 1949 года, было выделено порядка 5 млрд рублей.
Переложить расходы на рекультивацию на владельцев полигонов, конечно, можно, только проблему это не решит. Комментирует руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша.
Анна Гаркуша, руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации «Раздельный сбор»: «Мы можем возложить, конечно, на владельцев полигонов любые расходы. Но этих владельцев практически не найти, потому что очень длинные цепочки. Скажем, одна фирма владеет другой фирмой, третья фирма — еще каким-то кусочком владеет. Очень часто так бывает, что кусок земли, на которой расположен полигон, сдан в аренду какой-то компании, которая его и организовала. А потом эта компания может сделать банкротство, и ее нет. И окажется, что владелец земли виноват. А владелец земли тоже может каким-то образом уклониться, потому что он просто несостоятельный. И получается у нас, что полигон есть, его надо рекультивировать, а хозяев, на которых хочется это возложить, не найти и не привлечь».
В «Деловой России» считают, что оплатить рекультивацию свалок могли бы производители товаров и упаковки, пишет РБК. Они уже платят экологический сбор, согласно механизму расширенной ответственности производителя. Другое дело, что в прошлом году таких сборов было всего на 3 млрд рублей. То есть в лучшем случае этого хватит на рекультивацию одного полигона. А их в России порядка тысячи.
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Комментарии
Экология , Политика , Марта Галичева , Сергей Маликов , Совет Федерации , Деловая Россия , РБК , Московская область
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